Физик Каку: скорость 3I/ATLAS ответит на вопрос о происхождении межзвездного объекта

Фото: xras.ru

Скорость кометы 3I/ATLAS покажет, является ли она межзвездным объектом или НЛО. Об этом заявил американский физик-теоретик Митио Каку интервью телеканалу Newsmax.

3I/ATLAS заметили 1 июля, он представляет собой комету возрастом свыше 7,5 миллиарда лет диаметром около 24 километров. Она стала стала третьим подтвержденным объектом, вошедшим в Солнечную систему из межзвездного пространства.

Каку отметил, что большая часть ученых полагают, что 3I/ATLAS – действительно обычный межзвездный объект. Но есть группа исследователей, которая допускает его инопланетное происхождение, включая версию о том, что это искусственный объект, управляемый высокоразвитым разумом.

"Если он получит дополнительную энергию, проходя вокруг Солнца, это выйдет за рамки обычного закона сохранения энергии. Это однозначно означает, что им управляет некий разум", – цитирует физика "Газета.ру".

При этом ученый заметил, что после его высказываний в Сети появилось много фейковых видеороликов с использованием нейросетей, которые от его лица вводят общество в заблуждение, используя "безумные ложные заявления".

Ранее старший научный сотрудник МФТИ Евгения Кравченко рассказывала, что найти осколок метеорита можно благодаря магниту и внешнему виду. Она напоминала, что кусочки небесных тел часто содержат железо и никель, поэтому магнитятся.

Кроме того, метеориты обычно очень тяжелые для своего размера из-за высокой плотности. Внешне они тоже отличаются от камней земного происхождения из-за тонкой черной или темно-коричневой корки, похожей на застывшую эмаль.

