Объект, первоначально зарегистрированный как астероид 2025 US6, оказался китайским лунным спутником DRO-B, сообщил Центр малых планет (MPC) Международного астрономического союза, исключивший его из всех планетологических баз данных.

В публикации отмечается, что профессиональные астрономы практически сразу обратили внимание, что траектория движения якобы астероида почти идеально совпадала с орбитой китайского спутника DRO-B.

Этот аппарат был частью других спутников, DRO-A и DRO-L, созданных Китайской академией наук для изучения возможности работы на дальней орбите с обратным движением. В центре подчеркнули, что там космические объекты могут находиться долгое время, расходуя минимальное количество топлива.

В 2022 году орбитальный модуль миссии "Чанъэ-5" стал первым аппаратом, выведенным на данную орбиту, что побудило китайских исследователей изучить возможность размещения на ней целой группы зондов. В марте 2025 года зонд DRO-B был переведен на другую орбиту, где периодически начал испытывать гравитационное воздействие Земли.

Астрономы заметили, что по ряду причин части астрономических баз данных алгоритмы системы Catalina Sky Survey ошибочно идентифицировали его как новый астероид. После установления истинной природы объекта второе название было удалено из каталогов.

Ранее сообщалось, что NASA закрыло доступ к информации об объекте 2025 US6, изначально считавшемся астероидом. Сведения о космическом теле стали недоступны как в базовом каталоге лаборатории реактивного движения, так и на зеркалах Европейского космического агентства.