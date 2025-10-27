ИКИ РАН: попавший на камеры в Подмосковье болид может быть астероидом

Фото: телеграм-канал Mash

Снятый на камеры в Московской области космический объект, по предварительным оценкам его скорости, может быть астероидом. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Предварительная информация по траектории болида показывает наличие некоторого числа странностей", – уточнили ученые.

Оценить траекторию движения космического объекта удалось по видео, снятому в районе Жуковского. По усредненным данным, объект пролетел на высоте от 60 до 100 километров примерно в 450–500 километрах к северу от Москвы. Как высчитали эксперты, наиболее вероятное значение его скорости составило 20 километров в секунду.

При этом болид можно было наблюдать около 25 секунд. По утверждению специалистов, это очень много для астероида, но характерно для космического мусора. Также более типична для искусственных тел интенсивная фрагментация.

"Из дополнительных необычных моментов можно отметить, что пока отсутствуют (либо не поступали) свидетельства наблюдения тела в зените (над головой), которые должны быть весьма многочисленны, исходя из расчетной траектории, проходящей в том числе над крупными населенными пунктами", – отметили в лаборатории.

Кроме того, основной массив наблюдений пришел из Москвы, а не из Санкт-Петербурга или расположенных на траектории движения тела городов Вологды и Череповца.

Если допустить, что на самом деле космическое тело летело гораздо выше, то оно должно было бы обладать исключительно высокой скоростью.

Жители нескольких городов Подмосковья ранее наблюдали падение яркого небесного объекта, оставившего в небе огненный след. Его видели в Видном, Дубне, Раменском, Жуковском, Люберцах, Красногорске и Одинцове.

Руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев предположил, что метеорит мог сгореть в атмосфере. Его зеленый цвет мог быть вызван высоким содержанием никеля, а интенсивное свечение соответствовало метеору размером 5–10 см. Он также не исключил, что наблюдаемое явление могло быть связано с падением космического мусора.

В свою очередь, научный сотрудник физико-астрономического отдела Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев счел, что появление болида могло быть связано с возросшей космической активностью в околоземном пространстве.