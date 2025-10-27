ИКИ РАН: метеорит мог сгореть в атмосфере над Подмосковьем

Метеорит, падение которого наблюдали жители Московской области, мог сгореть в атмосфере. Такое предположение высказал РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

Ранее сразу в нескольких телеграм-каналах появились кадры, на которых был запечатлен момент с падением в Подмосковье неизвестного объекта из космоса. На небе остался яркий огненный след. Это явление наблюдали жители Видного, Дубны, Раменского, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцова.

"Часто люди удивляются и не верят, что камни 5–10 сантиметров создают такие сильные следы, но это действительно так", – отметил ученый, вспомнив про падающие звезды (метеоры, размер которых не превышает миллиметр. – Прим. ред.), которые видны, когда входят в атмосферу Земли и оставляют яркие полосы.

Богачев также объяснил, что зеленый цвет метеорита, падение которого было зафиксировано на видео, возник из-за высокого содержания никеля (один из основных металлов в подобных объектах. – Прим. ред.). Однако эксперт не исключил, что жители Подмосковья могли наблюдать космический мусор.

"Скорости невысокие, и очень активно дробится. До Земли при любом варианте почти наверняка ничего не долетело", – заключил он.

