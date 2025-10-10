Впервые запечатлены черные дыры, вращающиеся вокруг друг друга

Фото: utu.fi

Ученым финского Университета Турку удалось впервые получить изображение двух черных дыр, которые вращаются вокруг друг друга. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Речь идет о космических объектах, которые находятся в квазаре OJ287.

"Квазар OJ287 настолько яркий, что его могут обнаружить даже астрономы-любители с помощью частных телескопов. Особенность OJ287 заключается в том, что ранее считалось, что в нем находится не одна, а две черные дыры, обращающиеся друг вокруг друга по двенадцатилетней орбите", – указал один из авторов исследования Маури Валтонен.

На снимке видны три ярких пятна – два нижних являются радиоизлучением от двух черных дыр, а самое верхнее пятно – джет от меньшей дыры, то есть мощный поток плазмы, выбрасываемый из областей вокруг черной дыры вдоль ее оси вращения.

При этом сами дыры абсолютно черные, но их можно обнаружить по струям частиц или по светящемуся газу вокруг.

