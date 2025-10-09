Ученые зафиксировали рекордную скорость увеличения массы блуждающей планеты

Блуждающая планета Cha 1107-7626 продемонстрировала рекордную скорость увеличения массы – около 6 миллиардов тонн в секунду. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Если попросить случайного прохожего перечислить известные ему космические тела, существующие во Вселенной, он, скорее всего, вспомнит звезды, планеты, астероиды и кометы. Немного подумав, он назовет черные дыры, а еще спустя некоторое время – спутники планет. По большому счету это действительно практически полный список типов небесных тел, однако далеко не исчерпывающий.

Например, мало кому известно, что в космосе существуют так называемые планеты-изгои, или планеты-сироты, которые не вращаются вокруг звезд, подобно остальным, а свободно блуждают в пространстве. Астрономы считают, что такие странники могли образоваться в результате катаклизмов. Когда-то эти планеты находились на собственной околозвездной орбите, но какие-нибудь масштабные катастрофы вытолкнули их за пределы звездного притяжения, отправив в долгое путешествие.

Специалисты полагают, что в нашей галактике могут находиться 100–200 миллиардов блуждающих планет. Согласно последним данным, "изгои" вовсе не представляют собой гигантские ледяные шары, замерзшие в бескрайнем космосе. Они не остывают до абсолютного нуля, а согреваются теплом внутренних источников – горячего планетного ядра. Мало того, на них даже могут присутствовать океаны жидкой воды, но жизнь, как считается, существовать на таких объектах не может.

Некоторые планеты-сироты имеют обширные пылевые облака, состоящие их разрозненных частиц. Из этих облаков со временем даже могут сформироваться спутники планеты, но чаще всего вещество, составляющее облако, падает на планету под действием ее притяжения. В результате "странник" растет, постоянно увеличивая массу.

В 2008 году телескопы "Спитцер" и "Магеллан II" обнаружили в южном созвездии Хамелеона странствующий объект, который внесли в звездные каталоги как Cha 1107-7626. Хамелеон – это область активного звездообразования, поэтому не удивительно, что в местных облаках постоянно происходят самые любопытные процессы.

Поначалу "странник" находился в таком плотном облаке пыли и газа, что наблюдать за ним можно было только косвенно – отслеживая влияние его притяжения на окружающее вещество. Однако со временем все больше вещества аккреционного диска опускалось на планету, и постепенно она стала доступна для наблюдения телескопами.



Масса "сироты" постоянно росла, но совершенно предсказуемыми темпами. И вот, в 2025 году, этот процесс стремительно ускорился – астрономы называют такое явление "аккреционным взрывом". За несколько недель скорость аккреции увеличилась почти в восемь раз, оставаясь на этом уровне в течение нескольких месяцев и достигнув пика в августе. В итоге планета прибавляет около 6 миллиардов тонн в секунду. Астрономы заявляют, что это – самый мощный эпизод аккреции, когда-либо зафиксированный у объекта планетарной массы.

Ученые до сих пор точно не знают, что вызывает такой внезапный и мощный рост массы. Согласно одним теориям, близлежащие объекты-компаньоны могут вызывать своего рода лавину в аккреционном диске. Другие исследователи предполагают, что вспышка может быть вызвана нестабильностью в окружающей туманности.

Новое исследование не поставило точку в этом споре, но, изучив свет, исходивший от планеты до и после вспышки, астрофизики смогли узнать новые подробности процесса аккреции. Например, они обнаружили, что в диске вокруг Cha 1107-7626 появился водяной пар, которого раньше там не было. Кроме того, ученые смогли доказать, что магнитное поле планеты играет важную роль в перемещении материала с внутреннего края диска на планету.

Спешим успокоить: Земле блуждающая планета не угрожает, хотя бы потому, что до него целых 620 световых лет. Поэтому в ближайшие шесть веков все могут быть спокойны.

Хотя…

