08 декабря, 16:50

Общество

Путин анонсировал новые меры поддержки для семей с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки для семей с детьми в 2026 году. Объявление президент сделал в ходе Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

В качестве одной из них лидер страны назвал семейные выплаты для граждан с низкими доходами.

Вместе с тем кабмин утвердил долгосрочную стратегию, направленную на преодоление негативных демографических тенденций и повышение рождаемости, указал Путин, добавив, что также был запущен новый национальный проект "Семья".

"Начиная с текущего года показатель рождаемости включен в оценку работы глав субъектов", – подчеркнул Путин.

Обратив внимание на продолжающееся снижение рождаемости в стране, президент среди причин этого выделил объективные факторы, в том числе общемировые демографические изменения и наложение негативных демографических ям середины и конца ХХ века.

"Уже принятых мер в сфере демографического развития, видимо, недостаточно. К сожалению, негативная тенденция сохраняется", – констатировал он.

Однако Путин напомнил, что долгосрочная историческая задача страны заключается в сохранении и увеличении численности населения. Несмотря на текущие сложности и объективные трудности, он призвал не отступать от этой цели.

При этом в основе системы поддержки рождаемости должны находиться запросы самих граждан, сделал акцент президент. По его словам, родители должны четко понимать, какую помощь от государства они могут получить при рождении первого, второго и третьего ребенка.

Более того, содействие в данном вопросе должно основываться на принципе "чем больше – тем лучше", продолжил глава государства, пояснив, что поддержка семей должна быть пропорциональной количеству детей и увеличиваться с рождением каждого последующего ребенка.

Вместе с тем Путин подчеркнул важность поддержки не только материнства, но и отцовства.

"По сути, речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию", – заключил президент.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков еще в середине осени анонсировал дополнительную соцподдержку для 7,3 миллиона работающих родителей, воспитывающих около 11 миллионов детей, в следующем году. На эти цели предусмотрено 119 миллиардов рублей. Выплата будет производиться разово по итогам года.

Кроме того, российский бюджет на 2026–2028 годы предполагает индексацию материнского капитала, субсидирование ипотеки для семей и другие меры поддержки граждан. В частности, "детская" часть 3-летнего бюджета превысит 10 триллионов рублей.

В РФ родителям двоих и более детей предложили дать дополнительные оплачиваемые выходные

