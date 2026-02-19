Москвичей пригласили посетить центр восстановления и адаптации птиц в "Сокольниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичи могут приобрести билеты в центр восстановления и адаптации птиц в парке "Сокольники" через сервис "Мосбилет". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Центр восстановления и адаптации пернатых в 1-м Лучевом просеке был открыт Московским зоопарком. Там специалисты изучают птиц, а также лечат их, находят им новый дом или выпускают в дикую природу.

По словам руководителя департамента культуры Алексея Фурсина, с мая прошлого года центр уже принял 90 птиц. Среди них есть и занесенные в Красную книгу РФ.

После того как птица проходит реабилитацию, орнитологи решают, можно ли ей вернуться в привычное место обитания. Если это невозможно, они находят зоопарки и специализированные центры, в которые можно ее передать.

В январе этого года туда направили 8 пернатых. 3 из них уже реабилитировались и вернулись в естественную среду. Одна из птиц, которая все еще остается в центре, – канюка по кличке Кася. Она получила травмы в природе, поэтому поступила на лечение. Сейчас она принимает участие в тренингах, летая на три дистанции: короткую, среднюю и длинную.

Центр имеет разлеточный купол. В павильоне площадью примерно 700 квадратных метров есть зона для тренировок. Там специалисты каждый день устраивают занятия, которые помогают птицам поддерживать физическую форму. Проходят они с 10:00 до 14:00 и доступны для просмотра через окно на втором этаже.

Также гости могут побывать на открытых тренингах в 10:00, 11:00 и 12:00. Иногда расписание меняется в зависимости от метеоусловий и самочувствия птиц. Посетить их возможно с билетом в сам центр.

В январе там стартовал курс "Бердвотчинг + фото". Он интересен тем, кто хочет больше узнать об орнитологических наблюдениях. Гостей учат использовать бинокль и определитель птиц, а также рассказывают им о навыках фотосъемки пернатых. Также участники научатся определять их по голосу и внешним признакам. Запись доступна в сервисе "Мосбилет".

По четвергам в центре проводятся уроки живописи в кружке анималистического искусства. Туда также можно записаться через сервис.

А ежедневно там проходят экскурсии по экспозиционной части территории. Они начинаются каждый час с 10:00 до 17:00.

Отмечается, что центр восстановления и адаптации птиц является важным этапом развития природоохранной деятельности Московского зоопарка. В уникальном пространстве лечат и изучают пернатых, а также заботятся о сохранении редких видов и рассказывают о них всем желающим.

Ранее Москва стала лидером зимнего этапа Всероссийской акции "Воробьи на кустах". Участники выявили в столице около 31 тысячи особей. В целом по России насчитывается 312 324 птицы.

