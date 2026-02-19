Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 16:55

Город

Москвичей пригласили посетить центр восстановления и адаптации птиц в "Сокольниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичи могут приобрести билеты в центр восстановления и адаптации птиц в парке "Сокольники" через сервис "Мосбилет". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Центр восстановления и адаптации пернатых в 1-м Лучевом просеке был открыт Московским зоопарком. Там специалисты изучают птиц, а также лечат их, находят им новый дом или выпускают в дикую природу.

По словам руководителя департамента культуры Алексея Фурсина, с мая прошлого года центр уже принял 90 птиц. Среди них есть и занесенные в Красную книгу РФ.

После того как птица проходит реабилитацию, орнитологи решают, можно ли ей вернуться в привычное место обитания. Если это невозможно, они находят зоопарки и специализированные центры, в которые можно ее передать.

В январе этого года туда направили 8 пернатых. 3 из них уже реабилитировались и вернулись в естественную среду. Одна из птиц, которая все еще остается в центре, – канюка по кличке Кася. Она получила травмы в природе, поэтому поступила на лечение. Сейчас она принимает участие в тренингах, летая на три дистанции: короткую, среднюю и длинную.

Центр имеет разлеточный купол. В павильоне площадью примерно 700 квадратных метров есть зона для тренировок. Там специалисты каждый день устраивают занятия, которые помогают птицам поддерживать физическую форму. Проходят они с 10:00 до 14:00 и доступны для просмотра через окно на втором этаже.

Также гости могут побывать на открытых тренингах в 10:00, 11:00 и 12:00. Иногда расписание меняется в зависимости от метеоусловий и самочувствия птиц. Посетить их возможно с билетом в сам центр.

В январе там стартовал курс "Бердвотчинг + фото". Он интересен тем, кто хочет больше узнать об орнитологических наблюдениях. Гостей учат использовать бинокль и определитель птиц, а также рассказывают им о навыках фотосъемки пернатых. Также участники научатся определять их по голосу и внешним признакам. Запись доступна в сервисе "Мосбилет".

По четвергам в центре проводятся уроки живописи в кружке анималистического искусства. Туда также можно записаться через сервис.

А ежедневно там проходят экскурсии по экспозиционной части территории. Они начинаются каждый час с 10:00 до 17:00.

Отмечается, что центр восстановления и адаптации птиц является важным этапом развития природоохранной деятельности Московского зоопарка. В уникальном пространстве лечат и изучают пернатых, а также заботятся о сохранении редких видов и рассказывают о них всем желающим.

Ранее Москва стала лидером зимнего этапа Всероссийской акции "Воробьи на кустах". Участники выявили в столице около 31 тысячи особей. В целом по России насчитывается 312 324 птицы.

Жители подмосковного Красногорска спасают уток, не улетевших в теплые края

Читайте также


животныегород

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика