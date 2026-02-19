Испанский спортсмен завоевал золото на Олимпиаде впервые за 54 года

Фото: AP Photo/John Locher

Ски-альпинист Ориоль Кардона Коль стал первым испанцем за 54 года, который одержал победу на зимних Олимпийских играх. Он забрал золотую медаль в спринтерской гонке, сообщает ТАСС.

Последний раз первым становился испанец-горнолыжник Франсиско Фернандес Очоа. В 1972 году он стал лидером в соревнованиях по слалому.

Всего в настоящее время Испания имеет 7 медалей зимних Игр – 2026. Из них – 2 золотые, 1 серебряная и 4 бронзовые.

Вторым в спринтерской гонке стал Никита Филиппов. Он первым из россиян завоевал медаль на Олимпиаде в Италии. Третье место занял француз Тибо Ансельме.

Ранее норвежский лыжник Йоханес Клебо стал первым спортсменом, который завоевал 10 золотых медалей на зимних Играх. Клебо вместе с Эйнаром Хедегартом выиграл в командном спринте. Спортсмены преодолели дистанцию за 18 минут 28,9 секунды.

