Испанский спортсмен завоевал золото на Олимпиаде впервые за 54 года
Фото: AP Photo/John Locher
Ски-альпинист Ориоль Кардона Коль стал первым испанцем за 54 года, который одержал победу на зимних Олимпийских играх. Он забрал золотую медаль в спринтерской гонке, сообщает ТАСС.
Последний раз первым становился испанец-горнолыжник Франсиско Фернандес Очоа. В 1972 году он стал лидером в соревнованиях по слалому.
Всего в настоящее время Испания имеет 7 медалей зимних Игр – 2026. Из них – 2 золотые, 1 серебряная и 4 бронзовые.
Вторым в спринтерской гонке стал Никита Филиппов. Он первым из россиян завоевал медаль на Олимпиаде в Италии. Третье место занял француз Тибо Ансельме.
Ранее норвежский лыжник Йоханес Клебо стал первым спортсменом, который завоевал 10 золотых медалей на зимних Играх. Клебо вместе с Эйнаром Хедегартом выиграл в командном спринте. Спортсмены преодолели дистанцию за 18 минут 28,9 секунды.