В Кремле выступили за свободные соревнования спортсменов под флагами своих стран

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Все спортсмены должны свободно соревноваться под флагами своих стран. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова украинских чиновников о бойкоте Паралимпиады из-за флагов и гимнов РФ и Белоруссии.

По его словам, Олимпиада и Паралимпиада являются спортивными состязаниями, а не политическими гонками. Песков подчеркнул, что спорт никогда не должен быть жертвой политики.

"Это идет именно спортивное состязание", – указал Песков.

В январе Международный паралимпийский комитет (МПК) пересмотрел решение о допуске сборной России на Игры 2026 года, разрешив подавать заявки на приглашения лыжникам, сноубордистам и горнолыжникам.

После этого 6 российских спортсменов получили приглашения на Паралимпийские игры. В соревнованиях по горнолыжному спорту примут участие двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина и трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев. В лыжных гонках выступят призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным и многократный чемпион мира Иван Голубков. Также приглашены парасноубордисты Филипп Шеббо Монзер и Дмитрий Фадеев.

