19 февраля, 09:57

Спорт
La Repubblica: Италия не хочет выдавать визы сопровождающим паралимпийцев из РФ

Италия может не выдать визы сопровождающим паралимпийцев из России

Фото: depositphotos/Tolikoff

Глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни предложил не выдавать визы сопровождающим российских и белорусских спортсменов, которые будут участвовать в Паралимпийских играх. Об этом сообщила газета La Repubblica.

По данным СМИ, это вопрос обсуждался на заседании Совета министров 18 февраля. Предложение Таяни заключается в том, чтобы не выдавать визы сопровождающим лицам, даже если речь идет о людях с ограниченными возможностями, рассказали журналисты.

Уточняется, что министр провел закрытое совещание с главой Минспорта Италии Андреа Абоди, по итогам которого было выпущено совместное заявление. В нем они выступили против решения Международного паралимпийского комитета (МПК) о допуске спортсменов.

Тем временем министр сельского хозяйства страны Франческо Лоллобриджида указал, что "необходимо избегать любой дискриминации".

Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Российские атлеты выступят на соревнованиях с флагом и гимном.

В октябре 2025 года МПК заявил о невозможности для россиян квалифицироваться на зимнюю Паралимпиаду 2026-го из-за позиции международных федераций. Однако позже организация пересмотрела решение и разрешила подавать заявки на приглашения лыжникам, сноубордистам и горнолыжникам.

Российских спортсменов допустили к участию в Паралимпиаде-2026

