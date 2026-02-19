Работа канатной дороги на ВДНХ приостановлена из-за снегопада

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Работа канатной дороги "Воздушный трамвай" на ВДНХ временно приостановлена из-за снегопада. Об этом сообщила пресс-служба тематического парка аттракционов "Орион".

Там подчеркнули, что эксплуатация приостановлена для безопасности пассажиров. Работа "Воздушного трамвая" будет возобновлена при улучшении погодных условий.

Снежный циклон "Валли" обрушился на Москву в четверг, 19 февраля. Ожидается, что до утра 20-го числа в городе выпадет более 50% от месячной нормы осадков. Всего в этот период в столице прогнозируется до 25 миллиметров осадков, а сугробы могут вырасти на 34 сантиметра, в связи с чем общая высота снежного покрова достигнет 80 сантиметров.

Городские службы уже приступили к ликвидации последствий непогоды. Рано утром специалисты провели сплошную механизированную уборку проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. По мере выпадения осадков циклы уборки будут повторяться.

Также москвичей предупредили о возможных локальных задержках наземного транспорта. Из-за непогоды некоторые маршруты могут быть оперативно скорректированы.