Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 11:49

Шоу-бизнес

Причиной смерти американского актера Питера Грина стало огнестрельное ранение

Фото: ТАСС/Mary Evans/Allstar/Graham Whitby

Причиной смерти американского актера Питера Грина стало огнестрельное ранение в плечо. Об этом сообщили в офисе главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка, передает New York Post.

Как пояснили специалисты, Грин получил повреждение плечевой артерии. В итоге его смерть признали несчастным случаем.

О кончине 60-летнего актера стало известно в январе 2025 года. Его нашли мертвым в его квартире в районе Нижний Ист-Сайд.

Грин начал сниматься в кино в возрасте 25 лет. Из-за своей характерной внешности он зарекомендовал себя как актер различных отрицательных героев и злодеев. Наибольшую известность ему принесли роли Дориана Тайрелла в "Маске" и Зеда в "Криминальном чтиве".

Читайте также


шоу-бизнеспроисшествияза рубежом

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика