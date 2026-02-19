Фото: ТАСС/Mary Evans/Allstar/Graham Whitby

Причиной смерти американского актера Питера Грина стало огнестрельное ранение в плечо. Об этом сообщили в офисе главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка, передает New York Post.

Как пояснили специалисты, Грин получил повреждение плечевой артерии. В итоге его смерть признали несчастным случаем.

О кончине 60-летнего актера стало известно в январе 2025 года. Его нашли мертвым в его квартире в районе Нижний Ист-Сайд.

Грин начал сниматься в кино в возрасте 25 лет. Из-за своей характерной внешности он зарекомендовал себя как актер различных отрицательных героев и злодеев. Наибольшую известность ему принесли роли Дориана Тайрелла в "Маске" и Зеда в "Криминальном чтиве".

