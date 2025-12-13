13 декабря, 09:41Культура
Скончался актер Питер Грин, известный по фильмам "Маска" и "Криминальное чтиво"
Фото: ТАСС/AF Archive/Nbc/Mary Evans
Американский актер Питер Грин скончался в возрасте 60 лет в Нью-Йорке, сообщает газета New York Post со ссылкой на менеджера артиста.
По данным журналистов, актера нашли мертвым в его квартире в районе Нижний Ист-Сайд. Полиция не считает, что его смерть наступила насильственно, однако точную причину смерти установит судебно-медицинский эксперт.
Грин родился в 1965 году в Монтклэре, штат Нью-Джерси. В 15 лет он бросил среднюю школу, ушел из дома и переехал в Нью-Йорк. Там он окончил Институт театра и кино.
Он начал карьеру актера в 25 лет, сыграв в эпизоде сериала "Тертый калач". Из-за своей характерной внешности он зарекомендовал себя как актер различных отрицательных героев и злодеев. Наибольшую известность Грину принесли роли Дориана Тайрелла в "Маске" и Зеда в "Криминальном чтиве".