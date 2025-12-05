Форма поиска по сайту

05 декабря, 08:35

Шоу-бизнес

Умер актер, сыгравший Шан Цзуна в экранизации игры Mortal Kombat

Фото: TASS/RBC/Владислав Шатило

Американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава, известный по роли Шан Цзуна в франшизе Mortal Kombat, скончался на 76-м году жизни в США. Об этом сообщил портал Deadline со ссылкой на семью артиста.

По данным СМИ, Тагава умер в городе Санта-Барбара в Калифорнии из-за осложнений после перенесенного инсульта.

Кэри-Хироюки Тагава родился 27 сентября 1950 года в японском Токио. В 1955-м его семья переехала в Соединенные Штаты и обосновалась там. Тагава окончил Университет Южной Калифорнии, а через 16 лет решил стать актером.

Помимо Mortal Kombat, он запомнился зрителям в экранизации другой игровой франшизы, исполнив роль Хэйхати Мисима – персонажа из серии видеоигр Tekken. Актер также занимался озвучкой игр и исполнил роль водителя императора в фильме Бернардо Бертолуччи "Последний император" 1987 года.

шоу-бизнесза рубежом

