17 марта, 17:18

Политика

В США заявили, что танкеры снова начали проходить через Ормузский пролив

Фото: 123RF.соm/smit

Танкеры снова начали проходить через Ормузский пролив, что говорит об истощении ресурсов Ирана. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Политик предположил, что у Тегерана больше нет средств для остановки судов. Он также отметил, что иранский конфликт находится под контролем США и близится к завершению.

По словам Хассета, через несколько недель после завершения конфликта, когда танкеры дойдут до нефтеперерабатывающих заводов, последуют ценовые балансировки. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты имеют план на случай всех возможных сбоев, включая поставки удобрений и доставку топлива на западное побережье.

Ормузский пролив был закрыт для движения судов после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и американские базы в регионе и предупредил, что собирается уничтожать любые суда, нарушившие запрет.

На фоне происходящего президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО ждет "очень плохое будущее", если они не помогут Вашингтону в разблокировке Ормузского пролива. По словам американского лидера, Штаты ведут переговоры с семью странами по вопросу обеспечения безопасности судоходства.

Около 20 инцидентов с судами зафиксировано с момента закрытия Ормузского пролива

Читайте также


Главное

Когда предметы гигиены становятся опасными?

На нижнем белье из-за влажности создаются идеальные условия для размножения бактерий

Постельное белье, пижамы и ночнушки могут стать причиной гнойничковых заболеваний кожи

Читать
закрыть

Как обезопасить организм в период весенней аллергии?

Пациент, знающий о реакции, должен заранее принимать назначенные препараты

Из питания важно исключить продукты, которые могут вызвать аллергию

Читать
закрыть

Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

