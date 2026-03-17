В США заявили, что танкеры снова начали проходить через Ормузский пролив

Фото: 123RF.соm/smit

Танкеры снова начали проходить через Ормузский пролив, что говорит об истощении ресурсов Ирана. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Политик предположил, что у Тегерана больше нет средств для остановки судов. Он также отметил, что иранский конфликт находится под контролем США и близится к завершению.

По словам Хассета, через несколько недель после завершения конфликта, когда танкеры дойдут до нефтеперерабатывающих заводов, последуют ценовые балансировки. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты имеют план на случай всех возможных сбоев, включая поставки удобрений и доставку топлива на западное побережье.

Ормузский пролив был закрыт для движения судов после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и американские базы в регионе и предупредил, что собирается уничтожать любые суда, нарушившие запрет.

На фоне происходящего президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО ждет "очень плохое будущее", если они не помогут Вашингтону в разблокировке Ормузского пролива. По словам американского лидера, Штаты ведут переговоры с семью странами по вопросу обеспечения безопасности судоходства.