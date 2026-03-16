Трамп пригрозил НАТО при отказе помогать США в войне с Ираном

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО ждет "очень плохое будущее", если они не помогут Вашингтону в разблокировке Ормузского пролива. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

Вместе с тем американский лидер признался, что не верит в готовность союзников по НАТО вступиться за США, в отличие от приверженности Вашингтона поддержке Альянса. Трамп отметил, что Штаты не были обязаны помогать НАТО с поддержкой Украины, поскольку та находится за тысячи миль от Америки.

"Посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорю: мы за них вступимся, а они за нас – нет. И я не уверен, что они действительно придут на помощь", – отметил глава Белого дома.

Трамп добавил, что в данный момент США ведут переговоры с семью странами по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. Однако пока рано говорить, кто из государств присоединится к обеспечению безопасности.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Позднее появилась информация о закрытии Ормузского пролива для движения судов. Тегеран предупредил, что будет уничтожать любые корабли, которые нарушат запрет.

В ответ на это США выразили готовность сопровождать танкеры в Ормузском проливе. В Вашингтоне заявили, что осознают необходимость таких действий и хотят "осуществлять их последовательно".