Трамп объявил об уничтожении всех военных целей на иранском острове Харк

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп сообщил на своей странице в соцсети X, что по его приказу Центральное командование вооруженных сил США ликвидировало все военные цели на иранском острове Харк.

Глава Белого дома назвал этот авиаудар одним из самых мощных в истории Ближнего Востока. Портал Axios уточняет, что через остров Харк проходит примерно 90% поставок иранской нефти на мировой рынок, что делает его одним из наиболее стратегически важных энергетических объектов страны.

При этом Трамп подчеркнул, что решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру острова Харк. Однако он предупредил, что в случае, если Иран или кто-либо предпримет попытки, которые помешают безопасному проходу судов через Ормузский пролив, тогда он скорректирует свое решение.

Американский лидер также признал, что цели США и Израиля в рамках военной операции против Ирана могут различаться. При этом Трамп не стал раскрывать сроки завершения кампании.

"Я не могу говорить об этом. Имею в виду, у меня есть свое представление, но что с того. Продлится столько, сколько будет нужно. <...> Но мы намного опережаем график", – указал президент США.

В свою очередь, как сообщает иранский телеканал Press TV в соцсети X, американский танкер был атакован у города Шарджа в ОАЭ. Предварительно, после атаки судно загорелось.

Кроме того, по данным телеканала Al Hadath, был нанесен удар по американскому посольству в Багдаде. Для этого были использованы БПЛА. Предварительно, целью атаки были системы противовоздушной обороны (ПВО), которые есть на территории американской дипмиссии в столице Ирака.

Журналисты уточняют, что иракские силы безопасности полностью перекрыли "зеленую зону" в центре Багдада, где находится множество правительственных учреждений Ирака и посольства иных стран.

Помимо этого, из-за авиаудара США и Израиля оказалось разрушено здание крупнейшего в столице Ирана штаба Корпуса сил исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии).

Ранее командующий Воздушно-космическими силами (ВКС) КСИР генерал Маджид Мусави сообщал, что Иран нанес самый мощный с начала конфликта ракетный удар по Израилю.

По его словам, Исламская Республика направила в сторону определенных целей Израиля 30 сверхтяжелых баллистических ракет, вес которых составляет от 1 до 2 тонн. В результате атаки были нарушены и ликвидированы важные системы воздушного наблюдения.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

