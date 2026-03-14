Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 марта, 09:41

Политика

Трамп объявил об уничтожении всех военных целей на иранском острове Харк

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп сообщил на своей странице в соцсети X, что по его приказу Центральное командование вооруженных сил США ликвидировало все военные цели на иранском острове Харк.

Глава Белого дома назвал этот авиаудар одним из самых мощных в истории Ближнего Востока. Портал Axios уточняет, что через остров Харк проходит примерно 90% поставок иранской нефти на мировой рынок, что делает его одним из наиболее стратегически важных энергетических объектов страны.

При этом Трамп подчеркнул, что решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру острова Харк. Однако он предупредил, что в случае, если Иран или кто-либо предпримет попытки, которые помешают безопасному проходу судов через Ормузский пролив, тогда он скорректирует свое решение.

Американский лидер также признал, что цели США и Израиля в рамках военной операции против Ирана могут различаться. При этом Трамп не стал раскрывать сроки завершения кампании.

"Я не могу говорить об этом. Имею в виду, у меня есть свое представление, но что с того. Продлится столько, сколько будет нужно. <...> Но мы намного опережаем график", – указал президент США.

В свою очередь, как сообщает иранский телеканал Press TV в соцсети X, американский танкер был атакован у города Шарджа в ОАЭ. Предварительно, после атаки судно загорелось.

Кроме того, по данным телеканала Al Hadath, был нанесен удар по американскому посольству в Багдаде. Для этого были использованы БПЛА. Предварительно, целью атаки были системы противовоздушной обороны (ПВО), которые есть на территории американской дипмиссии в столице Ирака.

Журналисты уточняют, что иракские силы безопасности полностью перекрыли "зеленую зону" в центре Багдада, где находится множество правительственных учреждений Ирака и посольства иных стран.

Помимо этого, из-за авиаудара США и Израиля оказалось разрушено здание крупнейшего в столице Ирана штаба Корпуса сил исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии).

Ранее командующий Воздушно-космическими силами (ВКС) КСИР генерал Маджид Мусави сообщал, что Иран нанес самый мощный с начала конфликта ракетный удар по Израилю.

По его словам, Исламская Республика направила в сторону определенных целей Израиля 30 сверхтяжелых баллистических ракет, вес которых составляет от 1 до 2 тонн. В результате атаки были нарушены и ликвидированы важные системы воздушного наблюдения.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Трамп заявил на встрече стран G7, что Иран скоро капитулирует

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика