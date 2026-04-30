Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Рособрнадзор установил новые правила допуска участников в пункты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году. Теперь досмотр экзаменуемых строго запрещен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ ведомства.

Организаторам и сотрудникам, обеспечивающим правопорядок на экзамене, предписано не прикасаться к школьникам и их вещам. При срабатывании рамки металлоискателя силовик или педагог обязан только устно предложить выпускнику добровольно сдать запрещенный предмет. После чего изъятую вещь нужно оставить в камере хранения или передать сопровождающему.

Если участник не желает расставаться с вещью, вызвавшей сигнал тревоги, на него составляется акт о недопуске. Повторно к сдаче экзамена по данному предмету в резервные сроки участник может быть допущен только по решению председателя государственной экзаменационной комиссии.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что альтернатива ЕГЭ может появиться через 10 лет. Глава ведомства Анзор Музаев подчернкул, что экзамен не будет отменен в ближайшие годы, а альтернативная модель поступления в вузы еще не была предложена.