Путин заявил, что РФ ждет от конференции по ДНЯО весомого вклада в режим нераспространения

Россия рассчитывает на результативность обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом говорится в обращении Владимира Путина к участникам мероприятия, которое зачитал посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

Президент выразил надежду, что форум внесет весомый вклад в режим нераспространения и обеспечение глобальной стабильности.

В обращении подчеркивается, что все страны, добросовестно исполняющие обязательства по ДНЯО, имеют неоспоримое право на мирный атом без каких-либо дополнительных ограничений. Путин отметил, что Россия как ответственный участник и один из депозитариев договора, неукоснительно следует его положениям.

Кроме того, президент заявил о необходимости дополнительных многосторонних усилий для построения мира, свободного от ядерного оружия, при соблюдении принципа неделимости безопасности.

Путин напомнил, что США категорически отклонили предложенную Россией инициативу о сохранении наследия Договора о СНВ в формате добровольных самоограничений в ядерной сфере.

Ранее в МИД РФ сообщили, что конференция по рассмотрению действия ДНЯО пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая. В рамках мероприятия эксперты стран "ядерной пятерки" проведут совместную встречу для обсуждения вопросов, входящих в повестку дня обзорного процесса договора.