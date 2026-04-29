Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
29 апреля, 23:54

Политика

Путин заявил, что РФ ждет от конференции по ДНЯО весомого вклада в режим нераспространения

Фото: kremlin.ru

Россия рассчитывает на результативность обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом говорится в обращении Владимира Путина к участникам мероприятия, которое зачитал посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

Президент выразил надежду, что форум внесет весомый вклад в режим нераспространения и обеспечение глобальной стабильности.

В обращении подчеркивается, что все страны, добросовестно исполняющие обязательства по ДНЯО, имеют неоспоримое право на мирный атом без каких-либо дополнительных ограничений. Путин отметил, что Россия как ответственный участник и один из депозитариев договора, неукоснительно следует его положениям.

Кроме того, президент заявил о необходимости дополнительных многосторонних усилий для построения мира, свободного от ядерного оружия, при соблюдении принципа неделимости безопасности.

Путин напомнил, что США категорически отклонили предложенную Россией инициативу о сохранении наследия Договора о СНВ в формате добровольных самоограничений в ядерной сфере.

Ранее в МИД РФ сообщили, что конференция по рассмотрению действия ДНЯО пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая. В рамках мероприятия эксперты стран "ядерной пятерки" проведут совместную встречу для обсуждения вопросов, входящих в повестку дня обзорного процесса договора.

Читайте также


властьполитика

Главное

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

Введут ли в России оплату за зарубежный трафик?

Эксперты уверены: платный зарубежный трафик – единственный доступный способ ограничений

Меры приведут к дополнительным затратам для операторов и пользователей

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать в России майские праздники за счет январских?

Весна гораздо лучше подходит для активного отдыха на природе

Однако эксперты уверены: большинство россиян привлекают именно новогодние каникулы

Читать
закрыть

Зачем нужен единый реестр учета домашних животных в РФ?

Мера поможет с поиском потерявшихся питомцев

Реестр будет направлен на легализацию деятельности заводчиков

Читать
закрыть

Что будет с туризмом в Туапсе после атаки на НПЗ?

Курортные поселки в окрестностях Туапсе пока не пострадали

Однако на фоне произошедшего количество бронирований туров сократилось на 15%

Читать
закрыть

Какие социальные навыки помогут развить танцы?

Танцы помогают побороть замкнутость

Все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими

Читать
закрыть

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика