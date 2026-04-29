Три мирных жителя Белгородской области пострадали в результате атак БПЛА

Три мирных жителя пострадали в результате атак украинских БПЛА на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его информации, в результате атаки в селе Головино был ранен водитель легкового автомобиля. В Валуйскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший при атаке дрона на служебный автомобиль в селе Гладково. Также в селе Волчья Александровка от удара БПЛА мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и ног.

Гладков подчеркнул, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее украинский дрон атаковал одну из промышленных площадок в Пермском крае. В результате произошло возгорание. Данные о пострадавших не поступали.