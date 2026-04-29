Силы ПВО ликвидировали 98 украинских БПЛА над регионами РФ минувшей ночью

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 98 украинских БПЛА над регионами России в ночь на среду, 29 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, дроны были уничтожены в небе над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областями и Крымом.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что украинская сторона с помощью БПЛА атаковала легковой автомобиль в селе Новая Таволжанка. В результате атаки были ранены три человека.

Отмечается, что девушка получила баротравму, один мужчина – минно-взрывную травму, осколочное ранение шеи и касательные раны головы. У еще одного мужчины обнаружены минно-взрывная травма, баротравма, ушибы грудной клетки и ноги. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.