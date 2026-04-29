29 апреля, 08:36

Транспорт

Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за непогоды и перекрытий

Москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт в связи с непогодой и перекрытиями в столице в среду, 29 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

В департаменте напомнили, что в течение дня в столице будет снег с дождем и сильный ветер. В ведомстве призвали не стоять под деревьями и шаткими конструкциями.

29 апреля с 16:30 будет временно закрыто движение для транспорта на ряде улиц и набережных в центре города. Ограничения введут:

  • на улицах Садовнической, Балчуг, Болотной, Солянке, Ильинке, Варварке;
  • в 1-м и 2-м Раушских, Ветошном и Фалеевском переулках;
  • на Старой и Болотной площадях;
  • на Гончарной, Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской и Раушской набережных;
  • в Китайгородском проезде;
  • на Большом Москворецком мосту.

В свою очередь, в Гидрометцентре сообщили, что в Москве с начала апреля выпало более 227% месячной нормы осадков. Суммарное количество осадков, зафиксированное на главной городской метеостанции, расположенной на ВДНХ, достигло 84 миллиметров.

Кроме того, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус не исключил еще один суточный рекорд высоты снежного покрова 29 апреля в столице. Синоптик добавил, что центр циклона ушел на северо-восток – осадки в Московском регионе продолжат ослабевать, снег будет перемешиваться с дождем, ветер стихнет, а температура постепенно вырастет.

