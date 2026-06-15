Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения. Соответствующая телеграмма президента РФ размещена на сайте Кремля.

"Искренне желаю Вам, дорогой друг, доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности", – отметил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что под руководством Си Цзиньпина Китай добился больших достижений в экономике, социальной и научно-технической сферах, а также продолжает укреплять свои позиции в мире. Он добавил, что председатель КНР пользуется авторитетом как среди соотечественников, так и в других странах.

Путин напомнил, что Россия и Китай сотрудничают по всем основным направлениям. Договоренности, которые были достигнуты между двумя государствами, поспособствуют дальнейшему укреплению их отношений и развитию партнерства.

Диалог и совместная работа с Китаем продолжится, добавил глава государства. По его словам, это необходимо в том числе для построения справедливого многополярного миропорядка.

Ранее Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Кроме того, стороны подписали соглашение о совместном строительстве железной дороги, а также меморандум о сотрудничестве в сфере развития кадрового потенциала.

