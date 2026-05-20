20 мая, 10:12

Путин отметил налаженное производство китайских авто в Москве и других регионах РФ

Фото: ТАСС/Виталий Невар

В Москве и в ряде других регионов России налажен выпуск автомобилей китайских марок, заявил Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров.

"Россия и Китай энергично развивают промышленную кооперацию, создавая новые совместные цепочки добавленной стоимости, внедряя передовые технологии и инновации", – отметил он.

Кроме того, Москва и Пекин сообща занимаются развитием транспортно-логистических маршрутов, указал российский лидер. За счет этого продолжают расти не только объемы, но и скорость грузопассажирских перевозок между Россией и Китаем.

Путин прибыл в Пекин с официальным двухдневным визитом. Стороны уже провели совместные переговоры. В ходе визита российского лидера в Китай ожидается подписание порядка 40 документов, причем 21 из них планируется подписать в присутствии лидеров двух стран.

