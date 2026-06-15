Трамп: Ормузский пролив будет полностью открыт 19 июня

Фото: ТАСС/AP/Amirhosein Khorgooi

Ормузский пролив будет полностью открыт в пятницу, 19 июня. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе встречи c лидером Франции Эммануэлем Макроном.

По словам главы Белого дома, сейчас пролив открыт частично. Трамп также добавил, что условия меморандума, который подписали США и Иран, будут обнародованы "довольно скоро".

"Очень рад сказать, что <...> все сделки подписаны", – сказал глава Белого дома, не уточнив, о каких именно договоренностях речь.

Вместе с тем лидер Штатов не исключил своего присутствия на церемонии подписания еще одного меморандума 19 июня, добавив, что на мероприятии будет и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Трамп объявил об открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады США после заключения мирного соглашения с Ираном, которое состоялось 14 июня. Обе стороны прекратили огонь на всех направлениях, включая Ливан.

В Тегеране подтвердили достижение мирной сделки с Вашингтоном. Однако Исламская Республика подчеркнула, что будет внимательно следить за действиями США. Официальная церемония подписания соглашения пройдет 19-го числа в Швейцарии.