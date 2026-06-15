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15 июня, 21:28

Общество

Минобороны расширило список противопоказаний для службы по контракту

Фото: 123RF.com/kaowenhua

Минобороны расширило список медицинских противопоказаний для службы по контракту. Соответствующий приказ ведомства вступил в силу 15 июня 2026 года.

Согласно документу, теперь к службе не допустят граждан с шестью видами психических расстройств, а именно:

  • органическим кататоническим и бредовым (шизофреноподобным) расстройствами;
  • шизофренией;
  • хроническим бредом;
  • фобиями;
  • умственной отсталостью.

Также в списке упоминаются расстройства поведения, вызванные приемом психоактивных веществ.

Проект приказа был опубликован ведомством в марте 2026 года. Предыдущая редакция перечня содержала обобщенную формулировку "Психические расстройства и расстройства поведения". Внесение изменений в Минобороны объясняли намерением не допустить на контрактную службу граждан с психическими расстройствами и предупреждением "суицидальных происшествий" в вооруженных силах.

Последний раз перечень корректировали в декабре 2025 года – тогда он был расширен с 26 до 35 позиций. Среди новых противопоказаний появились сахарный диабет любого типа, последствия переломов позвоночника, костей туловища и конечностей, заболевания глаз, стойкое понижение слуха, заболевания челюсти и зубов, деформации кисти и пальцев, а также наличие инородного тела в полости черепа.

С начала 2026 года контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы заключили 127 тысяч россиян, сообщал ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, документы подписывали как мужчины, так и женщины.

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