Минобороны расширило список противопоказаний для службы по контракту

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Минобороны расширило список медицинских противопоказаний для службы по контракту. Соответствующий приказ ведомства вступил в силу 15 июня 2026 года.

Согласно документу, теперь к службе не допустят граждан с шестью видами психических расстройств, а именно:



органическим кататоническим и бредовым (шизофреноподобным) расстройствами;

шизофренией;

хроническим бредом;

фобиями;

умственной отсталостью.

Также в списке упоминаются расстройства поведения, вызванные приемом психоактивных веществ.

Проект приказа был опубликован ведомством в марте 2026 года. Предыдущая редакция перечня содержала обобщенную формулировку "Психические расстройства и расстройства поведения". Внесение изменений в Минобороны объясняли намерением не допустить на контрактную службу граждан с психическими расстройствами и предупреждением "суицидальных происшествий" в вооруженных силах.

Последний раз перечень корректировали в декабре 2025 года – тогда он был расширен с 26 до 35 позиций. Среди новых противопоказаний появились сахарный диабет любого типа, последствия переломов позвоночника, костей туловища и конечностей, заболевания глаз, стойкое понижение слуха, заболевания челюсти и зубов, деформации кисти и пальцев, а также наличие инородного тела в полости черепа.

С начала 2026 года контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы заключили 127 тысяч россиян, сообщал ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, документы подписывали как мужчины, так и женщины.