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Происшествия

Режим ЧС ввели на Кубани из-за разлива реки и подтопления территорий

Фото: телеграм-канал "Администрация Крымского района"

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на территории Крымского района Краснодарского края из-за разлива реки и подтопления территории. Об этом сообщает администрация района.

Ранее режим ЧС был введен только в четырех сельских поселениях Крымского района. Местных жителей оповестили о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернут в Доме культуры станицы.

Вода из прорана в районе хутора Западного продолжает заливать поля и подходить к населенным пунктам. Уже затоплены сам хутор и садовое товарищество "Йодник". Под угрозой затопления также находятся населенные пункты Троицкого, Кеслеровского, Киевского и Южного сельских поселений.

"Общая площадь подтопления земель сельхоз назначения в Крымском районе составляет 5,3 тысячи гектара. Из них гибель зафиксирована на площади порядка 4,7 тысячи гектара. Большая часть – это озимая пшеница – 1,9 тысячи гектара", – отметили в администрации.

Специалисты проводят земляные работы на сети оросительных каналов и перекачивают воду мощными насосами для минимизации последствий. Согласно последним данным, ширина прорана составляет порядка 100 метров. На краевом совещании обсудили варианты ремонта дамбы обвалования.

Режим ЧС также вводили в Славянском районе Краснодарского края из-за прорыва дамбы. Властям поступила информация о проране в теле дамбы обвалования реки Кубань за СНТ "Нефтяник". Размеры прорана в ширину составляла 25–30 метров.

Граждан оповестили о случившемся с помощью сирен, эвакуировали 17 человек. Их разместили в гостинице в станице Анастасиевской. За время выполнения работ по повышению параметров дамб обвалования было уложено порядка 30 тысяч мешков с песком и установлено 200 метров водоналивной дамбы обвалования.

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