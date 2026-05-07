Утечка воды произошла при работах на теплосети на западе Москвы

Видео: Москва 24

В районе Рябиновой улицы на западе Москвы произошла утечка воды при проведении работ на теплосети. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Отмечается, что инцидент произошел, когда специалисты готовили участок теплосети к гидравлическим испытаниям по завершению отопительного сезона.

В настоящее время на месте происшествия работают городские службы. Утечка локализована, устраняются ее последствия.

Ранее утечка воды была ликвидирована на участке Федеративного проспекта в Москве. Причина ЧП не озвучивается. Ситуация не повлияла на водоснабжение жителей, оно осуществляется в штатном режиме. Специалисты после случившегося привели дорожное полотно в порядок.

