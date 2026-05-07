07 мая, 17:16Происшествия
Утечка воды произошла при работах на теплосети на западе Москвы
Отмечается, что инцидент произошел, когда специалисты готовили участок теплосети к гидравлическим испытаниям по завершению отопительного сезона.
В настоящее время на месте происшествия работают городские службы. Утечка локализована, устраняются ее последствия.
Ранее утечка воды была ликвидирована на участке Федеративного проспекта в Москве. Причина ЧП не озвучивается. Ситуация не повлияла на водоснабжение жителей, оно осуществляется в штатном режиме. Специалисты после случившегося привели дорожное полотно в порядок.
