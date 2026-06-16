Собянин сообщил о планах продления набережной Марка Шагала до затона Новинки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве продлят набережную Марка Шагала в Даниловском районе. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

По его словам, новый участок протяженностью 1,2 километра пройдет от бульвара Братьев Весниных до затона Новинки. Основные работы планируется завершить уже в следующем году.

Специалистам предстоит укрепить берега в районе работ и сделать подпорные стены. Кроме того, там обустроят детские и спортивные площадки, места для спокойного отдыха, тропы здоровья, дорожки для пешеходов и велосипедистов.

Мэр отметил, что площадь благоустроенной территории составит порядка 90 квадратных метров. Таким образом, обновленная набережная станет полноценной парковой зоной с амфитеатром и причалом. Также там обустроят два пространства для проведения мероприятий.

Помимо этого, планируется построить четыре пешеходные эстакады. Они откроют горожанам больше вариантов пеших маршрутов и позволят любоваться видами на Москву-реку.

Ранее сообщалось, что ландшафтный парк появится на набережной Тараса Шевченко. Там высадят дубы, ели, березы, сосны, лиственницы, сирень, жимолость и калину. Специалисты обустроят на территории зоны для отдыха, детские и спортивные площадки, беговые дорожки и тропинки для прогулок.

