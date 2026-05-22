Началось благоустройство территории у жилого комплекса на Фрунзенской набережной

Специалисты начали благоустройство территории у строящегося жилого комплекса на Фрунзенской набережной. Об этом сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзора) со ссылкой на председателя комитета Антона Слободчикова.

Речь идет о территории возле четырех корпусов первой очереди ЖК площадью 1,2 гектара. Здесь разобьют сад с соснами, ивами, кленами, хвойными и лиственными растениями и цветниками, променад, спортивные и детские пространства.

"Застройщик уже начал формировать многоуровневый рельеф и места для чаш водных объектов, всего здесь появится 11 декоративных прудов", – добавил Слободчиков.

Кроме того, во дворе ЖК установят столы, мягкую мебель, арт-объекты, витражные навесы, гамаки, шезлонги. Здесь же появится площадка для тенниса и поле для баскетбола, мини-футбола и волейбола. В зимнее время на спортивной части территории можно будет устраивать каток.

Общая площадь домов первой очереди составит почти 54 тысячи квадратных метров, здесь появится 216 квартир, подземный паркинг на 255 машино-мест и 50 кладовых. В это же время суммарная площадь прилегающей территории превысит 3 гектара.

Также в комплексе планируется возведение второй очереди ЖК, поэтому работы будут проводиться в несколько этапов, а процесс благоустройства синхронизируют с завершением строительства первых четырех зданий.

За исполнением всех обязательств застройщика перед участниками долевого строительства следит "Контроль Москвы". Слободчиков указал, что инспекторы комитета провели на площадке восемь выездных проверок. Одновременно специалисты следят за актуальностью проектной декларации, чтобы защитить дольщиков.

