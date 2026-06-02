Суд в Москве арестовал главу продовольственного управления МО РФ Таразевича

235-й гарнизонный военный суд Москвы арестовал начальника продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны России Виктора Таразевича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

В суде добавили, что защита Таразевича уже обжаловала меру пресечения в апелляционном порядке. Вместе с тем не уточняется, какое именно обвинение ему предъявлено.

Ранее Лефортовский суд Москвы заключил под стражу главу "Инвестиционной палаты" Алексея Седушкина и руководителя европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко. Обоим вменяется мошенничество в особо крупном размере.

Ходатайство следствия об аресте фигурантов было полностью удовлетворено. По данным СМИ, уголовное дело связано с операциями с замороженными ценными бумагами российских и иностранных инвесторов.