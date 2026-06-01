01 июня, 18:40
Уголовное дело возбуждено по спорному имуществу кубанской экс-судьи Хахалевой
Уголовное дело о мошенничестве и легализации преступного имущества возбуждено по спорному имуществу бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката семьи Татарашвили.
Бекмарз Татарашвили и его мать Луиза проходят соответчиками по антикоррупционному гражданскому делу об обращении в доход РФ имущества членов семьи Хахалевой и аффилированных лиц.
По версии гособвинения, Татарашвили являются аффилированными с Хахалевыми лицами. Утверждается, что на них была оформлена часть полученного коррупционным путем имущества.
Хахалева стала известна в 2017 году после скандала со свадьбой дочери. СМИ утверждали, что на торжество с выступлениями звезд было потрачено около 2 миллионов долларов.
Позже выяснилось, что судья более 4 месяцев не появлялась на работе, но продолжала получать зарплату. Общий ущерб оценили в 1,2 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге. Тогда же Хахалеву уволили с поста судьи.
Суд наложил арест на ее имущество, родственников и 36 связанных с ними лиц. Помимо этого, в Генпрокуратуру были переданы материалы в отношении ее сестры Наталии Хахалевой.
Кроме того, Генпрокуратура заявила о связи экс-судьи с известным грузинским криминальным авторитетом Ревазом Бухникашвили по прозвищу Пецо.