Уголовное дело возбуждено по спорному имуществу кубанской экс-судьи Хахалевой

Уголовное дело о мошенничестве и легализации преступного имущества возбуждено по спорному имуществу бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката семьи Татарашвили.

Бекмарз Татарашвили и его мать Луиза проходят соответчиками по антикоррупционному гражданскому делу об обращении в доход РФ имущества членов семьи Хахалевой и аффилированных лиц.

По версии гособвинения, Татарашвили являются аффилированными с Хахалевыми лицами. Утверждается, что на них была оформлена часть полученного коррупционным путем имущества.

Хахалева стала известна в 2017 году после скандала со свадьбой дочери. СМИ утверждали, что на торжество с выступлениями звезд было потрачено около 2 миллионов долларов.

Позже выяснилось, что судья более 4 месяцев не появлялась на работе, но продолжала получать зарплату. Общий ущерб оценили в 1,2 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге. Тогда же Хахалеву уволили с поста судьи.

Суд наложил арест на ее имущество, родственников и 36 связанных с ними лиц. Помимо этого, в Генпрокуратуру были переданы материалы в отношении ее сестры Наталии Хахалевой.

Кроме того, Генпрокуратура заявила о связи экс-судьи с известным грузинским криминальным авторитетом Ревазом Бухникашвили по прозвищу Пецо.