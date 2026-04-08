Суд наложил арест на имущество экс-судьи Хахалевой

Октябрьский районный суд Краснодара наложил арест на имущество экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, членов ее семьи и еще 36 связанных с ними лиц, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Инстанцией приняты обеспечительные меры по иску, который требует обратить в доход РФ собственность, принадлежащую Хахалевой, ее супругу, ее матери, а также ее сестре – Наталии Хахалевой, которая является судьей Арбитражного суда Краснодарского края. Начало рассмотрения дела по существу назначено на 17 апреля.

Кроме того, семью сестер Хахалевых уличили в неправомерном завладении земельным фондом площадью более 12,5 тысячи гектаров и использовании судебных механизмов для оформления сельхозугодий в пользу аффилированных с мужем экс-судьи Хахалевой Робертом хозяйствующих субъектов.

О Хахалевой стало известно после инцидента в 2017 году. В Сети появилось видео со свадьбы ее дочери, где выступали известные артисты, включая Валерия Меладзе, Сосо Павлиашвили, Веру Брежневу и Николая Баскова.

СМИ писали, что расходы на мероприятие могли достигать 2 миллионов долларов, однако в Совете судей Краснодарского края заявляли, что сумма была не менее 4,5 миллиона рублей, при этом оплату взял на себя бывший супруг Хахалев.

После случившегося депутаты Госдумы обратились в Высшую квалификационную коллегию судей и Генпрокуратуру с просьбой проверить действия судьи.

В результате в 2020 году Хахалеву досрочно лишили статуса судьи, а ранее она была исключена из президиума Краснодарского краевого суда, куда входила с 2015 года.

Выяснилось, что Хахалева отсутствовала на рабочем месте в течение 127 дней, при этом продолжала получать зарплату, вводя в заблуждение сотрудников, отвечающих за табели учета рабочего времени. Ущерб оценили примерно в 1,2 миллиона рублей. В связи с этим против нее возбудили уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге.

На этом фоне судья покинула Россию и выехала в Ереван. В январе 2025 года ее задержали в аэропорту Баку, где она планировала вылететь в Дубай.

В феврале 2025 года Бакинский апелляционный суд отменил ее арест, после чего прокуратура изменила меру пресечения на полицейский надзор. Позднее суд в Азербайджане отклонил запрос Хахалевой об экстрадиции в Россию.