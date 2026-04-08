08 апреля, 18:20

Происшествия

Суд наложил арест на имущество экс-судьи Хахалевой

Фото: youtube.com/Честный Детектив

Октябрьский районный суд Краснодара наложил арест на имущество экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, членов ее семьи и еще 36 связанных с ними лиц, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Инстанцией приняты обеспечительные меры по иску, который требует обратить в доход РФ собственность, принадлежащую Хахалевой, ее супругу, ее матери, а также ее сестре – Наталии Хахалевой, которая является судьей Арбитражного суда Краснодарского края. Начало рассмотрения дела по существу назначено на 17 апреля.

Кроме того, семью сестер Хахалевых уличили в неправомерном завладении земельным фондом площадью более 12,5 тысячи гектаров и использовании судебных механизмов для оформления сельхозугодий в пользу аффилированных с мужем экс-судьи Хахалевой Робертом хозяйствующих субъектов.

О Хахалевой стало известно после инцидента в 2017 году. В Сети появилось видео со свадьбы ее дочери, где выступали известные артисты, включая Валерия Меладзе, Сосо Павлиашвили, Веру Брежневу и Николая Баскова.

СМИ писали, что расходы на мероприятие могли достигать 2 миллионов долларов, однако в Совете судей Краснодарского края заявляли, что сумма была не менее 4,5 миллиона рублей, при этом оплату взял на себя бывший супруг Хахалев.

После случившегося депутаты Госдумы обратились в Высшую квалификационную коллегию судей и Генпрокуратуру с просьбой проверить действия судьи.

В результате в 2020 году Хахалеву досрочно лишили статуса судьи, а ранее она была исключена из президиума Краснодарского краевого суда, куда входила с 2015 года.

Выяснилось, что Хахалева отсутствовала на рабочем месте в течение 127 дней, при этом продолжала получать зарплату, вводя в заблуждение сотрудников, отвечающих за табели учета рабочего времени. Ущерб оценили примерно в 1,2 миллиона рублей. В связи с этим против нее возбудили уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге.

На этом фоне судья покинула Россию и выехала в Ереван. В январе 2025 года ее задержали в аэропорту Баку, где она планировала вылететь в Дубай.

В феврале 2025 года Бакинский апелляционный суд отменил ее арест, после чего прокуратура изменила меру пресечения на полицейский надзор. Позднее суд в Азербайджане отклонил запрос Хахалевой об экстрадиции в Россию.

Читайте также


Главное

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

