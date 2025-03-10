АПА: суд отказал в экстрадиции в РФ задержанной в Баку экс-судьи Хахалевой

Фото: Краснодарский краевой суд

Суд в Азербайджане отклонил запрос арестованной в Баку бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой об экстрадиции в Россию. Об этом сообщает местное агентство АПА.

В 2017 году Хахалева попала в скандал из-за появления в Сети видео с торжества, организованного в честь бракосочетания ее дочери. На мероприятии выступили Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева и Николай Басков.

По данным СМИ, на свадьбу было потрачено 2 миллиона долларов. Однако председатель Совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк заявил, что на организацию торжества было израсходовано не менее 4,5 миллиона рублей. При этом, по его словам, все оплачивал бывший муж судьи Роберт Хахалев.

После этого депутаты Госдумы обратились в Высшую коллегию судей и Генпрокуратуру с просьбой дать оценку действиям судьи. В результате в 2020 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) досрочно лишила Хахалеву статуса судьи. Ее также исключили из состава президиума Краснодарского краевого суда, куда она входила с июля 2015 года.

Во время проверки выяснилось, что Хахалева отсутствовала на работе 127 рабочих дней. Она обманывала сотрудников, которые заполняли табели учета рабочего времени, и получала таким образом зарплату. В связи с этим ее заподозрили в хищении около 1,2 миллиона рублей. На судью завели дело о мошенничестве и служебном подлоге.

На этом фоне Хахалева успела выехать из страны в Ереван. В конце января 2025 года ее задержали в аэропорту Баку. Журналисты выяснили, что экс-судья планировала улететь в Дубай, но была задержана во время прохождения паспортного контроля, так как выяснилось, что она находится в международном розыске.

По версии СМИ, Хахалева, ранее заочно арестованная российским судом, отказалась от возвращения в РФ, указывая на то, что ее уголовное преследование в России является политическим. 5 февраля Бакинский апелляционный суд отменил арест экс-судьи. Прокуратура Хазарского района Баку изменила меру пресечения на полицейский надзор в отношении Хахалевой.

