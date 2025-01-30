СК обвинил экс-главу "Фонбета" Анохина во взятке в 60 млн руб

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Бывший генеральный директор букмекерской компании "Фонбет" Сергей Анохин обвиняется в передаче взятки в 60 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

По данным СК, Анохин хотел избежать ответственности за хищение бюджетных денежных средств на предыдущем месте работы.

"Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. После передачи денег цепочка посредников, а также директор букмекерской компании были задержаны", – добавили в пресс-службе.

Кроме Анохина, задержаны один из руководителей подразделений столичного МВД, а также юрист. Им предъявили обвинения по статьям 291 и 291.1 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере" и "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере").

Одним из задержанных мог быть заместитель начальника УВД по Восточному административному округу Москвы Сергей Бивол, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сейчас с полицейским проводятся следственные действия.

О задержании Анохина и получателя взятки стало известно 29 января. В пресс-службе "Фонбет" тогда отмечали, что экс-гендиректор не работает в компании с января 2025 года. Анохин якобы решил сосредоточиться над реализацией собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола.

