РИА Новости: по делу экс-гендиректора "Фонбет" проходят несколько фигурантов

29 января, 13:16Происшествия
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Несколько подозреваемых фигурируют в уголовном деле, которое было возбуждено в отношении бывшего генерального директора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина. Об этом сообщил РИА Новости источник в полиции.
"Уголовное дело связано с коррупционным преступлением", – рассказали правоохранители в беседе с агентством.
Сейчас с Анохиным проводятся следственные мероприятия в рамках расследования уголовного дела. Как сообщили ТАСС источники в полиции, силовики проводят обыски у бывшего гендиректора БК "Фонбет".
При этом, по данным правоохранителей, Анохин на протяжении некоторого времени находился в разработке у силовиков.
О задержании Анохина стало известно 29 января. По данным СМИ, его подозревают в даче взятки сотруднику полиции. Речь идет о сумме в 50 миллионов рублей. Также был задержан получатель денег.
При этом в пресс-службе "Фонбет" сообщили, что Анохин не работает в компании с января. По их информации, он решил "сосредоточиться над реализацией собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола".
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