СК предъявил обвинение экс-мэру Сочи Копайгородскому по делу о взятке

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Следователи предъявили обвинение экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому по делу о взятке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его адвоката Константина Трапаидзе.

По словам правозащитника, в деле фигурирует бизнесмен по фамилии Мкртчан, который был участником программы сбора и утилизации мусора. Эта программа не имела отношения к мэрии и муниципалитету Сочи, заявил Трапаидзе.

Он добавил, что Копайгородский также не имел отношения к принятию финансирования, распределению денег, в связи с чем покровительства или помощи бизнесмену он не мог оказать в силу занимаемой им должности.

В ноябре суд в Москве продлил арест экс-мэру Сочи до 17 февраля 2025 года по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей "Присвоение или растрата". Наложенный на имущество и банковские счета арест также был продлен до 15 февраля. Общая сумма составляет около 600 миллионов рублей.

Второе обвинение заключается в том, что в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Теперь против Копайгородских расследуются уголовные дела по статьям "Получение взятки" и "Посредничество во взяточничестве". Свою вину они не признали.

Копайгородского задержали в ЛНР 25 сентября. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.