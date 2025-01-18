Замглавы администрации Рузы отправлена под домашний арест

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Замглавы администрации городского округа Руза в Подмосковье, которую ранее задержали по подозрению в получении крупной взятки, отправлена под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворено", – говорится в материалах дела.

О задержании чиновницы стало известно 18 января. По предварительной информации, подозреваемая, являясь должностным лицом, получила от представителя коммерческой организации взятку за подписание актов выполненных работ, несмотря на то, что они так и не были выполнены. Отмечается, что женщина получила не менее 325 тысяч рублей.

До этого железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца бывшего первого вице-мэра города Алексея Давыдова по делу о коррупции. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере.