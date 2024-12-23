Экс-мэра Сочи Копайгородского заподозрили в получении взятки через жену

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский подозревается в получении взятки от бизнесмена на 43 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД РФ.

В ходе расследования эксперты также установили факт совершения еще одного особо тяжкого преступления. По версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Взамен чиновник обещал создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство.

Таким образом, против Копайгородских расследуются уголовные дела по статьям "Получение взятки" и "Посредничество во взяточничестве". Ведется работа по установлению всех соучастников противоправной деятельности.

В ноябре суд в Москве продлил арест экс-мэру Сочи Копайгородскому до 17 февраля 2025 года по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей "Присвоение или растрата".

При этом наложенный на имущество и банковские счета арест также был продлен до 15 февраля. Общая сумма составляет около 600 миллионов рублей.

Суд избрал домашний арест до 12 января 2025 года как меру пресечения жене Копайгородского Янине. Женщина была задержана 12 ноября, когда явилась на допрос в Следственный департамент МВД в качестве свидетеля в рамках дела своего мужа.

Самого Копайгородского задержали в ЛНР 25 сентября. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.