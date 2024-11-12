МВД обвинило супругу экс-мэра Сочи Копайгородского в особо крупной растрате

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Следственный департамент МВД РФ предъявил обвинение в особо крупной растрате и задержал Янину Копайгородскую, супругу экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, ранее арестованного по этому делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемой Елизавету Меткину.

"После того, как Янина Николаевна сегодня явилась на допрос в Следственный департамент МВД в качестве свидетеля в рамках дела мужа, <...> в ходе проведения с ней следственных действий моей доверительнице предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), – сказала адвокат.

По ее данным, следствие будет добиваться ареста Копайгородской на два месяца в суде Москвы. Ожидается, что заседание состоится в среду. Вину женщина не признает.

Копайгородский был задержан в Луганской Народной Республике 25 сентября. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Правоохранители провели обыски у главы Хостинского района города Сочи, а также у одного из бывших заммэра и бывшего руководителя департамента архитектуры и градостроительства городской администрации.

Позже столичный суд отправил под стражу Копайгородского. Его обвинили в совершении преступления по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере". Он будет находиться под арестом до 18 ноября 2024 года.

Также столичный суд арестовал кредитный банковский счет, принадлежащий супруге экс-мэра, сумма средств на котором составляет примерно 100 миллионов рублей.