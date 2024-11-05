РИА Новости: экс-глава Сургута Филатов задержан по делу о коммерческом подкупе

Фото: телеграм-канал "Андрей Филатов"

Бывший мэр Сургута Андрей Филатов задержан по делу о коммерческом подкупе, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

В течение ближайшего времени экс-главе города будет избрана мера пресечения, отметил собеседник агентства.

При этом официально эта информация еще не подтверждалась. Представители окружного управления СК РФ отказались комментировать данное дело.

В апреле Филатов опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором заявил о решении сложить полномочия. Он также подчеркивал, что намерен оставаться в регионе после увольнения и планировал сосредоточиться на новых проектах, связанных с экономическим развитием территорий.

Пост главы Сургута Филатов получил в 2021 году. До этого он занимал должность председателя наблюдательного совета ПАО "Авиакомпания ЮТэйр".

В начале октября в Дагестане задержали главу Избербаша Магомеда Исакова. По версии следователей, в 2019 году подозреваемый получил взятку от застройщика на сумму 3,9 миллиона рублей за то, чтобы не отзывать у него разрешения на строительство дома. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

