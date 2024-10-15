15 октября, 15:41Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-мэра Сочи Копайгородского по делу о растрате
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Мосгорсуд оставил под стражей бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, который обвиняется в растрате. Об этом сообщает ТАСС.
В апелляционной жалобе, которую суд не удовлетворил, сторона защиты пыталась оспорить подсудность, поскольку Копайгородский – военнослужащий Минобороны РФ. Также адвокаты настаивали на незаконности возбуждения уголовного дела.
Во время судебного заседания защита Копайгородского просила изменить ему меру пресечения с содержания в СИЗО на иную, не связанную с нахождением под стражей.
Копайгородского задержали в конце сентября. Он обвиняется в присвоении или растрате в особо крупном размере. Суд отправил его под стражу до 18 ноября этого года. Бывшему градоначальнику грозит до 10 лет лишения свободы.
Помимо этого, суд арестовал денежные средства Копайгородского, его жены и аффилированных с ним юридических лиц.