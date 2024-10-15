Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-мэра Сочи Копайгородского по делу о растрате

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мосгорсуд оставил под стражей бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, который обвиняется в растрате. Об этом сообщает ТАСС.

В апелляционной жалобе, которую суд не удовлетворил, сторона защиты пыталась оспорить подсудность, поскольку Копайгородский – военнослужащий Минобороны РФ. Также адвокаты настаивали на незаконности возбуждения уголовного дела.

Во время судебного заседания защита Копайгородского просила изменить ему меру пресечения с содержания в СИЗО на иную, не связанную с нахождением под стражей.

Копайгородского задержали в конце сентября. Он обвиняется в присвоении или растрате в особо крупном размере. Суд отправил его под стражу до 18 ноября этого года. Бывшему градоначальнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Помимо этого, суд арестовал денежные средства Копайгородского, его жены и аффилированных с ним юридических лиц.