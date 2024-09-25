Суд в Москве арестовал экс-мэра Сочи Копайгородского по делу об особо крупной растрате

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский суд Москвы отправил под стражу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского по делу о растрате. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Копайгородского обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в особо крупном размере"). Он будет находиться под арестом до 18 ноября 2024 года.

В свою очередь, адвокат экс-чиновника Павел Зайцев после заседания суда заявил РИА Новости, что его подопечному вменяют присвоение двух земельных участков, ущерб от которого составляет более трех миллионов рублей. Сам Копайгородский при этом свою вину не признает, добавил юрист.

Экс-мэр Сочи был задержан в Луганской Народной Республике 25 сентября. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Также в рамках мероприятий в отношении Копайгородского были проведены обыски у главы Хостинского района Сочи, одного из бывших заместителей мэра и бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города.

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