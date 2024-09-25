Задержанному экс-мэру Сочи Копайгородскому может грозить до 10 лет колонии

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Задержанному по делу об особо крупной растрате экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому грозит до 10 лет лишения свободы, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Кроме того, уверены правоохранители, ему придется выплатить крупный штраф в том случае, если вину бывшего мэра докажут. Сейчас Копайгородского уже доставили в столичный суд. Следствие, уточнили в Мещанском суде Москвы, просит отправить бывшего мэра Сочи под стражу.

Чиновник решил покинуть свой пост еще в мае этого года. Затем, 25 сентября, его задержали на территории ЛНР. СМИ рассказывали, что в рамках этого же дела проводились обыски у нескольких его заместителей и других чиновников города.

В частности, уголовное дело возбуждено против бывшего заммэра Сочи Олега Бурлева. Подробности расследования в интересах следствия пока не разглашаются.

