14 мая, 11:06Политика
Мэр Сочи Копайгородский ушел в отставку
Фото: телеграм-канал "Алексей Копайгородский"
Глава Сочи Алексей Копайгородский принял решение об уходе в отставку. Об этом рассказала администрация Краснодарского края.
"Копайгородский обратился к губернатору (Вениамину Кондратьеву. – Прим. ред.) с просьбой одобрить его отставку. Губернатор поддержал решение главы Сочи об отставке в связи с переходом на новое место работы", – уточняется в телеграм-канале администрации.
Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть официально покинул свою должность по собственному желанию. Его пост на некоторое время занял первый заместитель Олег Клемешов.
В апреле главой города большинством голосов депутатов горсовета был избран Максим Кудрявцев.