Мэр Сочи Копайгородский ушел в отставку

Фото: телеграм-канал "Алексей Копайгородский"

Глава Сочи Алексей Копайгородский принял решение об уходе в отставку. Об этом рассказала администрация Краснодарского края.

"Копайгородский обратился к губернатору (Вениамину Кондратьеву. – Прим. ред.) с просьбой одобрить его отставку. Губернатор поддержал решение главы Сочи об отставке в связи с переходом на новое место работы", – уточняется в телеграм-канале администрации.

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