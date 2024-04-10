Собянин сменил главу департамента образования и науки Москвы

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Сергей Собянин снял с должности главы департамента образования и науки Москвы Александра Молоткова. Соответствующий указ размещен на портале мэра и правительства столицы.

Как следует из документа, Молотков подал в отставку по собственному желанию. Другим указом на пост руководителя департамента образования и науки на срок полномочий мэра Москвы назначена Ирина Каклюгина.

Ранее Владимир Путин распорядился назначить генерал-лейтенанта юстиции Андрея Попова военным прокурором Московского военного округа, который был воссоздан в феврале. Согласно документу, Попов будет освобожден от прежней должности и займет новую на 5 лет.

26 февраля Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа. В состав Московского военного округа вошли Москва, а также Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская и другие области.

В состав Ленинградского округа вошли Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, а также Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская области.

До этого российский лидер объяснил воссоздание Ленинградского военного округа. По его словам, причиной тому стало решение Финляндии вступить в НАТО.