Вступление Финляндии в НАТО приводит к созданию Ленинградского военного округа – Путин

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Владимир Путин предупредил, что вступление Финляндии в НАТО вынудило Россию, имевшую самые добрые отношения с

этой страной, концентрировать воинские подразделения в Ленинградском военном округе. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Глава государства обратил внимание, что некогда между Россией и Финляндией были хорошие отношения. Однако после решения северного соседа вступить в НАТО, Россия будет вынуждена сконцентрировать воинские подразделения в Ленинградском военном округе.

"Проблем не было. Теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения", – подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер заявил, что в 2000-е Запад хотел развалить Россию, разделив ее на части, подчинив себе и используя ее ресурсы. Он подчеркнул, что Запад стремился воплотить идею известного политического деятеля Збигнева Бжезинского.