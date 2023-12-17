Путин рассказал, что Запад хотел развалить Россию, разделив ее на части

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Владимир Путин заявил, что Запад хотел развалить Россию, разделив ее на части, подчинив себе и используя ее ресурсы. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Глава государства признался, что в 2000-е он считал, что весь мир понимал, что Россия стала другой. Но на самом деле Запад стремился развалить Россию после распада СССР. Как отметил Путин, такая большая страна, как Россия, Западу была не нужна.

Он подчеркнул, что Запад стремился воплотить идею известного политического деятеля Збигнева Бжезинского, который предлагал разделить Россию на пять частей и подчинить их себе по отдельности.

"Исходя из того, что все по отдельности не будет иметь самостоятельного веса, самостоятельного голоса и не будет отстаивать свои национальные интересы так, как это делает единое Российское государство. Только позднее ко мне пришло это осознание. И первоначальный подход он был достаточно наивным", – заявил Путин.

Ранее Путин назвал русофобию одним из векторов борьбы с Россией. Он подчеркнул, что в мире наблюдается рост национализма. Президент пообещал пресекать на корню любые попытки раскачать российское общество изнутри.