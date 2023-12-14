Путин уверен в победе России в СВО

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Владимир Путин уверен, что Россия одержит победу в проводимой на Украине спецоперации. Об этом он заявил во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

"Уверен, победа будет за нами", – сказал российский лидер.

Он также отметил характер тех, кто живет в Донбассе, в том числе в ЛНР. Президент считает, что эти люди столько лет боролись, не сдавались и побеждают, поэтому победа будет общая. Кроме того, Путин поблагодарил всех проживающих в Донбассе и пожелал им всяческих успехов.

Ранее российский президент призвал руководство российских телеканалов не пускать женщин-корреспондентов на передовую СВО. По его словам, глядя на подобные кадры, у него сжимается сердце, ведь девушки бегают прямо на первой линии. От отметил, что на это страшно смотреть.

Путин заявил, что в зоне СВО находятся 617 тысяч военных РФ